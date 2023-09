Wielrenner Kuss waant zich nog niet de kopman in Vuelta

Sepp Kuss staat met nog zes ritten te gaan bovenaan in de Ronde van Spanje. Zijn naaste volgers in het klassement zijn Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, ploeggenoten van de Amerikaan bij Jumbo-Visma. Zijn eerste eindzege in een grote ronde lijkt aanstaande. “Primoz en Jonas geloven in mij, maar het zijn natuurlijk ook jongens die willen winnen. Cadeautjes krijg je niet in het wielrennen”, zegt Kuss op de rustdag in Santander.

Het zijn wonderlijke weken voor de renner uit Colorado, die in 2018 bij voorloper LottoNL-Jumbo debuteerde in het profpeloton. “Ik heb nooit meer nieuwe ervaringen opgedaan als de afgelopen twee weken hier”, vertelt hij bij de Belgische tv-zender Sporza. “Het zijn mooie ervaringen ook en de komende week wordt het alleen maar mooier. Dat zou ik ook zeggen als ik niet in de leiderstrui reed. Ik houd van de hellingen in Cantabrië en Asturië. Ze liggen me en ik voel me goed.”

Woensdag, nota bene op zijn 29e verjaardag, volgt een rit met aankomst op de Alto de L’Angliru, een beruchte bergweg in Asturië. Kuss heeft er zin in. “In 2020 zijn we hem voor het laatst opgereden, toen had ik super goede benen. Ik genoot ervan om daar Primoz te helpen, die was toen in een fel gevecht met Richard Carapaz.” Het was een van de inmiddels zes keren dat hij zijn kopman bij Jumbo-Visma bijstond in een succesvolle greep naar de eindzege. Kuss was erbij toen Roglic drie keer de Vuelta won (in 2019, 2020 en 2021), hielp de Sloveen dit jaar aan winst in de Giro en was twee keer de ‘adjudant’ van Vingegaard bij de Tourzeges van de Deen vorig jaar en dit jaar.

Maar nu is zijn rol opeens anders, al is het volgens Kuss ook niet zo dat zijn prominentere ploeggenoten in zijn dienst rijden. “Het gaat nog steeds om het grotere plaatje. Een renner van ons moet deze ronde winnen. We moeten eerlijk zijn tegenover elkaar en steeds aangeven wie zich het beste voelt.”

Het absolute leiderschap ligt hem ook niet, vertelt Kuss. “Ik zou het niet fijn vinden als in een ploeg alles om mij draait. Ik rijd liever een beetje in de schaduw, al put ik uit dit jaar en met name deze weken wel veel vertrouwen. De Vuelta is de koers waarmee ik mezelf het meest identificeer: de wegen hier, de mensen. Het was ook de eerste grote ronde die ik reed. Het is mooi om uitgerekend hier in deze positie te belanden.”