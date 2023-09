Jumbo-Visma-renner Van Hooydonck in levensgevaar in ziekenhuis

Jumbo-Visma-wielrenner Nathan Van Hooydonck is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn auto een ongeluk had gehad. Dit bevestigt een woordvoerder van de Belgische politie na berichtgeving van verschillende media. De 27-jarige Belg werd in de auto onwel in het Belgische Kalmthout en kwam daarna in aanraking met vijf andere voertuigen. De hulpdiensten hebben Van Hooydonck gereanimeerd.

Ook de zwangere partner van Van Hooydonck zat in de auto, bevestigt de politie. Over de huidige toestand van de wielrenner kan de woordvoerder niks zeggen. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond 8.30 uur.

Ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma zegt voor de camera van Sporza niets meer te weten dan wat er in de media is verschenen. “Ik weet wel dat wij allemaal en vooral de renners heel erg aangedaan zijn door dit bericht. We hopen dat het ok√© gaat met Nathan en zijn situatie en die van zijn vriendin verbetert.”

Niermann is rond 14.00 uur met zijn ploeg begonnen aan de zestiende etappe van de Ronde van Spanje. Zijn renners Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard vormen de top 3 van het klassement.

“De renners hebben het nieuws best wel heftig opgenomen”, zei Niermann vlak voor de rit. “Maar we hebben de leiderstrui en gaan straks koersen. Dat wordt niet makkelijk. Ik hoop dat we straks de zinnen kunnen verzetten. Dit is nieuws wat je nooit wil horen, maar het is gebeurd.”

Van Hooydonck was tot afgelopen weekend actief in de Ronde van Groot-Brittanni√ę, waarin hij meehielp aan de eindzege van zijn ploeggenoot Wout van Aert.

Jumbo-Visma bevestigt de gebeurtenissen in een verklaring op sociale media. De Nederlandse ploeg kan alleen niet bevestigen dat de toestand van Van Hooydonck kritiek is. “Hij krijgt in het ziekenhuis goede medische zorg. Hij ondergaat verdere onderzoeken. We willen iedereen bedanken die berichten naar Nathan en de ploeg heeft gestuurd.”