Tennissers verslaan Finland in eerste duel Daviscup Finals

De Nederlandse tennissers zijn de Daviscup Finals begonnen met een 2-1-zege op Finland. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop wonnen de beslissende partij in het dubbelspel tegen Harri Heliövaara en Patrik Niklas-Salminen met 6-4 6-7 (5) 6-3. Eerder verloor Botic van de Zandschulp de openingspartij in het enkelspel, waarna Tallon Griekspoor de stand weer gelijk trok.

De tennissers van teamcaptain Paul Haarhuis spelen donderdag de tweede wedstrijd tegen de Verenigde Staten, waarna ze zondag de groep afsluiten tegen gastland Kroatië. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales in november in Spanje.

Voorafgaand aan het evenement in Split had Haarhuis de wedstrijd tegen Finland “cruciaal” genoemd voor Oranje, dat vorig jaar verraste door de groep met daarin ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië te winnen. “Willen we verder komen, dan moeten we de eerste wedstrijd tegen Finland winnen”, zei de teamcaptain vorige week.

Na de singles van Van de Zandschulp en Griekspoor was het aan Koolhof en Middelkoop, de nummers 4 en 34 van de wereld in het dubbelspel, om het beslissende punt binnen te halen. De Nederlanders maakten in de eerste set al snel het verschil. Na twee lovegames sloegen ze in de derde game toe met een break, waarna ze de voorsprong niet meer weggaven.

Net als in de eerste set gaven Koolhof en Middelkoop in de tweede set amper punten weg op hun eigen service. Heliövaara en Niklas-Salminen moesten breakpoints wegpoetsen in de derde en vijfde game, maar hielden wel gelijke tred tot 6-6. In de tiebreak werkten de Nederlanders een 1-3-achterstand weg, maar met een tweede break kwamen de Finnen op setpoint en haalden daarna de set binnen.

Koolhof en Middelkoop bleven goed serveren in de derde set. Ze benutten dit keer wel een van de gecreëerde breakpoints op 3-2 dankzij een dubbele fout van de Finnen. Op de service van Middelkoop haalde Oranje even later met een lovegame de winst binnen.