Tennisster Hartono door naar tweede ronde in Osaka

Tennisster Arianne Hartono heeft de tweede ronde bereikt van het tennistoernooi in Osaka. De 27-jarige Nederlandse was in drie sets te sterk voor de Japanse Misaki Doi, de mondiale nummer 329. Het werd 6-2 3-6 6-3 voor Hartono, de nummer 191 op de wereldranglijst.

In de tweede ronde treft Hartono de Hongaarse Panna Udvardy, die de Duitse Tatjana Maria in drie sets versloeg: 2-6 6-4 7-6 (5).

Hartono plaatste zich afgelopen zondag voor het hoofdtoernooi in Osaka. In de tweede en beslissende ronde van de kwalificaties won de Nederlandse met 6-1 7-5 van de Griekse Despina Papamichail.