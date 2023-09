Van de Zandschulp opent met nederlaag voor tennisploeg

Botic van de Zandschulp heeft de Nederlandse tennisploeg niet aan de leiding kunnen brengen tijdens de groepsfase van de Daviscup Finals tegen Finland. Van de Zandschulp, de mondiale nummer 68, verloor van Otto Virtanen, de nummer 125 van de wereld. Het werd 7-6 (0) 6-4 voor Virtanen.

Tallon Griekspoor neemt het in het tweede duel op tegen Emil Ruusuvuori. Griekspoor, op de 24e plek de beste Nederlander, staat 33 plaatsen hoger dan zijn Finse opponent. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop nemen het in het dubbelspel op tegen Harri Heliövaara en Ruusuvuori.

Oranje speelt later deze week in de groepsfase van de Daviscup Finals tegen Kroatië en de Verenigde Staten. Mocht Nederland bij de eerste twee landen eindigen dan plaatst de ploeg van captain Paul Haarhuis zich voor de knock-outfase in Malaga.