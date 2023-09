Vier jaar schorsing tennisster Halep voor overtreden dopingregels

Tennisster Simona Halep wordt voor vier jaar geschorst. De 31-jarige Roemeense krijgt de straf voor het overtreden van de antidopingregels, meldt de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Halep gaat tegen de straf in beroep bij sporttribunaal CAS.

Tweevoudig grandslamkampioene Halep was sinds oktober vorig jaar al geschorst nadat ze in september op de US Open positief had getest op het verboden middel Roxadustat. Ook werden onregelmatigheden vastgesteld in haar biologisch paspoort. Roxadustat verhoogt de endogene productie van erytropo√ętine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen.

De tennisster heeft ontkend bewust een verboden middel te hebben gebruikt. Ze zegt bewijs te hebben dat sporen van de verboden stof in haar lichaam zouden zijn gekomen door het gebruik van een toegestaan supplement dat besmet was. De ITIA gaat daar deels in mee, maar zegt ook “dat het volume dat de speler innam niet kon hebben geresulteerd in de concentratie roxadustat die in het positieve monster werd aangetroffen”.

Halep, voormalig nummer 1 van de wereld, won in 2018 Roland Garros en was een jaar later de beste op Wimbledon.