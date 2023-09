Vingegaard wint emotionele etappe in Vuelta en pakt tijd op Kuss

Wielrenner Jonas Vingegaard heeft de zestiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen, een rit met finish bergop. De renner van Jumbo-Visma kwam na 120 kilometer alleen boven op de pittige slotklim naar Bejes. Het was de tweede etappezege in de Vuelta voor de tweevoudig Tourwinnaar.

De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) werd tweede, voor de Nederlander Wout Poels (Bahrain Victorious). Primoz Roglic, ploeggenoot van Vingegaard, eindigde op 1.01 van de winnaar. De Amerikaanse klassementsleider Sepp Kuss, eveneens van Jumbo-Visma, kwam 5 seconden later over de streep. Kuss heeft nog 29 seconden voorsprong op Vingegaard en 1.33 op Roglic.

Vingegaard juichte niet bij het passeren van de streep, na het nieuws over ploeggenoot Nathan Van Hooydonck. De Belg had ’s ochtends een ongeluk met zijn auto gehad in BelgiĆ« en was in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ploegleider Grischa Niermann bekende voor de start van de rit dat zijn ploeggenoten in Spanje waren aangedaan, maar dat ze toch gingen koersen.

Jumbo-Visma kon gedurende het eerste deel van de etappe over een glooiend parcours het werk overlaten aan Ineos Grenadiers. Door de inzet van de Britse formatie bleef een groep van tien vluchters, onder wie groenetruidrager Kaden Groves, binnen schootsafstand.

De vlucht werd op ongeveer 75 kilometer voor de streep achterhaald, waarna een nieuw groepje van zes man even later ontsnapte. Groves was er opnieuw bij en ook de Nederlander Julius van den Berg (EF-EasyPost) maakte deel uit van de vlucht. Dit keer zorgde Jumbo-Visma ervoor dat de ontsnapping geen ruimte kreeg. Met nog 10 kilometer te gaan, werden de laatste vluchters gegrepen.

Op 5 kilometer van de streep begon de enige klim van de dag. Vingegaard was de eerste die wegsprong, op enige afstand gevolgd door Fisher-Black. Bauke Mollema liet zich nog even zien, maar kwam niet weg. Roglic geraakte wel weg met concurrenten Juan Ayuso en Enric Mas. Zij eindigden op ruim een minuut van Vingegaard.