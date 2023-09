Wielrenner Vingegaard wilde rit winnen voor ‘beste vriend Nathan’

Wielrenner Jonas Vingegaard wilde niet nadenken over het klassement in de Ronde van Spanje na zijn ritwinst in de zestiende etappe. De renner van Jumbo-Visma hoorde ’s ochtends dat ploeggenoot Nathan Van Hooydonck in levensgevaar verkeerde na een ongeluk met een auto in België. “Ik wilde voor mijn beste vriend Nathan winnen”, zei Vingegaard na afloop.

“Ik wilde vandaag gewoon de etappezege pakken”, antwoordde de tweevoudig Tourwinnaar op de vraag of hij zijn concurrenten had verrast door in Beijes voor de overwinning te gaan. “We kregen vanochtend verschrikkelijk nieuws te horen over Nathan. Gelukkig is er nu wat goed nieuws, dat is een opluchting voor mij en voor het team. Ik wil verder nog helemaal niet nadenken over de verschillende posities in het klassement.”

Ook ploeggenoot Wilco Kelderman was aangedaan door het bericht uit België. “Heel heftig, dan is wielrennen even niet zo belangrijk. Als de koers begint, dan is er toch weer stress en dan focus je daar op. We wilden vanochtend voor de etappezege gaan en dan is het aan de drie leiders om te kijken wie de beste op de dag is”, aldus de Nederlander.

In het klassement staat Vingegaard nu op de tweede plaats op 29 seconden van ploeggenoot Sepp Kuss. Primoz Roglic, eveneens van Jumbo-Visma, staat derde op 1.33 van Kuss.

Attila Valter gaf na afloop van de etappe ook aan dat het de goede kant op ging met Van Hooydonck. “Aan het begin van de slotklim kregen we te horen dat Nathan wakker is”, zei de Hongaarse renner van Jumbo-Visma bij Sporza. “Dat was het nieuws waarop we hadden gehoopt.”

“We begonnen met gemengde gevoelens aan de etappe, maar we moesten doorbijten. Deze overwinning is voor Nathan. Ik weet niet of hij al naar de Vuelta kijkt in het ziekenhuis, maar hopelijk heeft hij gezien dat we hem steunen en dat deze overwinning voor hem is”, aldus Valter.

Ploegleider Grischa Niermann sprak soortgelijke woorden. “Het lijkt wat beter te gaan. Meer weet ik ook niet, maar hopelijk zet het zich zo door. Al onze gedachten zijn bij Nathan en zijn familie. Hopelijk is hij snel weer op de been en kan hij opnieuw onze ploegmaat zijn”, zei Niermann.