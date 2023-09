Amerikaanse tennissers op voorsprong tegen Kroatië in Daviscup

De Amerikaanse tennissers hebben in de groep van Nederland hun eerste partij in de Daviscup Finals tegen Kroatië gewonnen. De 28-jarige Mackenzie McDonald versloeg in Split Dino Prizmic met 6-4 6-2.

In de tweede partij in het enkelspel staat Frances Tiafoe later op woensdag tegenover Borna Gojo. Austin Krajicek en Rajeev Ram spelen daarna namens de Verenigde Staten in het dubbelspel tegen Mate Pavic en Ivan Dodig.

Oranje was dinsdag in de eerste wedstrijd met 2-1 te sterk voor Finland. De tennissers van teamcaptain Paul Haarhuis spelen donderdag de tweede wedstrijd tegen de Verenigde Staten, waarna ze zondag de groep afsluiten tegen gastland Kroatië. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales in november in Spanje.