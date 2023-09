Bol blikvanger tijdens finale Diamond League in VS

Zes Nederlandse atleten nemen dit weekend deel aan de prestigieuze Diamond League Finale in het Amerikaanse Eugene. Op de 400 meter horden kan Femke Bol zondag haar suprematie dit seizoen bekronen. De wereldkampioen is in de Diamond League al achttien wedstrijden op rij de beste in deze discipline.

Een overwinning in het finaleweekend van de Diamond League levert atleten 30.000 dollar op.

Afgezien van blikvanger Bol komen in Eugene nog vijf Nederlandse topatleten in actie. Zaterdag is het de beurt aan Niels Laros (1500 meter) en Jessica Schilder (kogelstoten). Zondag komen behalve Bol ook Lieke Klaver (400 meter), Jorinde van Klinken (discuswerpen) en Tasa Jiya (200 meter) in actie.