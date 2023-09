Jarige Kuss blijft ook na aankomst op Angliru in rode leiderstrui

Sepp Kuss heeft op zijn 29e verjaardag nipt de leiding gehouden in de Vuelta. De Amerikaanse wielrenner hield na de lastige etappe met aankomst op de gevreesde Angliru een voorsprong van 8 seconden op ploeggenoot Jonas Vingegaard in het algemeen klassement. “Ik had niet verwacht hier te staan”, zei Kuss die in de zware etappe als derde finishte achter ploeggenoten Primoz Roglic en Vingegaard.

Kuss gaf bij Eurosport toe zonder verwachtingen te zijn begonnen aan de Ronde van Spanje. “Ik wilde de mannen in de ploeg helpen zoals altijd. Toen kreeg ik deze mooie trui en alle ervaringen die daarbij komen. Het heeft ook voor een nieuwe mate van zelfvertrouwen gezorgd.” De Amerikaan zei dat in de ploeg goed samengewerkt wordt met Roglic en Vingegaard. “Ik wil ook mijn kans, maar ik vind het ook prima om voor hen te werken.”

Kuss gaf in de persconferentie aan dat er ook in de rit van donderdag nog veel kan gebeuren. “Die rit moeten we niet onderschatten. Vandaag was echt een beslissende dag. De verschillen zijn wat ze zijn. Voor mij is de situatie goed.”

Eerder hadden Kuss’ ploeggenoten Vingegaard en Roglic al laten weten dat ze hun teamgenoot de eindzege in de Vuelta gunnen.