Jumbo-Visma heerst in Vuelta met ritzege Roglic op Angliru

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de overmacht in de Vuelta nog eens laten zien met de vijfde etappezege. Primoz Roglic won de bergetappe met aankomst op de Angliru voor zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard. Sepp Kuss kwam op 19 seconden binnen als derde en houdt een minieme voorsprong op Vingegaard in het klassement.

Voor Roglic is het de tweede etappezege in deze Ronde van Spanje. De Sloveen won eerder de achtste etappe. Jumbo-Visma won ook al twee etappes met Vingegaard en een met Kuss. De Amerikaan leidt in het klassement voor Vingegaard en Roglic.

In de rit met een lange aanloop naar de steile slotklim lukte het Remco Evenepoel na enkele aanvallen met nog 75 kilometer te gaan eindelijk om een kleine voorsprong te pakken op het peloton. De Belgische drager van de bergtrui kreeg nog even steun van ploeggenoot Matteo Cattaneo. Met nog ruim 25 kilometer voor de boeg moest Cattaneo lossen. De Belg begon aan de Angliru met nog anderhalve minuut voorsprong op de groep met rodetruidrager Kuss. Marc Soler was nog in de aanval gegaan, maar hij werd voor de voet van de Angliru weer bijgehaald.

Ook Evenepoel redde het niet. Met nog ruim 5 kilometer te gaan werd de Belg teruggepakt door de groep met favorieten waar Bahrain Victorious met Wout Poels het tempo bepaalde. Behalve Poels en zijn ploeggenoten Mikel Landa en Santiago Buitrago, konden alleen de drie renners van Jumbo-Visma, Kuss, Vingegaard en Roglic, volgen. Juan Ayuso en Joao Almeida van UAE Team Emirates moesten net als de Spanjaard Enric Mas van Movistar de kopgroep al eerder laten gaan.

In de slotkilometers plaatste eerst Roglic een aanval. Hij kreeg gezelschap van Kuss en later ook van Vingegaard. Roglic en Vingegaard, de winnaars van de Giro en de Tour dit jaar, konden samen verder, maar Kuss moest hen laten gaan. Hij kwam samen met Landa kort erachter over de finish en houdt in het klassement 8 seconden voorsprong op Vingegaard. Roglic volgt in het klassement op 1.08. Poels finishte nog als vijfde.

Donderdag volgt er opnieuw een zware bergetappe met aankomst bergop op Puerto de la Cruz de Linares. De Vuelta duurt tot en met zondag.