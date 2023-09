Nederlandse wielrenner Wesley Kreder herstelt van hartaanval

De Nederlandse wielrenner Wesley Kreder heeft twee weken geleden een hartaanval gekregen. Dat maakte zijn ploeg Cofidis woensdag bekend. De gezondheidssituatie van de 32-jarige renner is inmiddels onder controle, maar het is volgens zijn ploeg nog te vroeg om over zijn sportieve toekomst te praten. Wel is besloten dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

De wielrenner in Franse dienst kreeg in de nacht van 28 op 29 augustus een hartaanval waarna zijn vrouw en schoonouders hem eerste hulp verleenden. Kreder werd met spoed overgebracht naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven waar een ontsteking van de hartspier werd geconstateerd. Hij verbleef ruim een week in het ziekenhuis en mocht op 6 september huiswaarts keren. Kreder staat onder controle van een cardioloog.

In een reactie op de website van Cofidis vertelt Kreder dat hij zich inmiddels goed voelt. “Het is moeilijk te geloven dat ik twee weken geleden een hartaanval heb gehad. Ik kan weer buiten wandelen en ik zorg voor mijn kinderen van zes en twee jaar. Maar ik heb tijd nodig om te herstellen. De artsen hebben niet gezegd dat ik niet meer kan fietsen, hopelijk kan ik dat over een of twee weken weer maar het is nog te vroeg om over de toekomst te praten. Ik wil eerst herstellen en van het leven genieten. Ik ben zo blij dat ik nog leef.”

Kreder rijdt sinds vorig jaar voor Cofidis. Zijn laatste koers was de Ronde van Polen eind juli.