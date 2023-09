Rentree Pogacar en Carapaz in wielerkoers Toscane

Tadej Pogacar en Richard Carapaz starten woensdag in de Ronde van Toscane. Voor de Sloveen is de Italiaanse wielerkoers zijn eerste wedstrijd sinds het WK begin augustus in Glasgow. De Ecuadoraan Carapaz lag er langer uit. De renner van EF Education-EasyPost brak op 1 juli bij een val in de eerste etappe van de Tour de France een knieschijf.

Carapaz mikte eerder op deelname aan de Ronde van Spanje, maar die koers kwam te vroeg voor de olympisch kampioen.

Pogacar (UAE Team Emirates) nam na het WK een rustpauze. In Glasgow veroverde hij het brons achter wereldkampioen Mathieu van der Poel. In de tijdrit kwam de Sloveen niet verder dan de 21e plaats. In Toscane heeft hij onder anderen gezelschap van zijn Nederlandse ploeggenoot Sjoerd Bax.