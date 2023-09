Sivakov wint Ronde van Toscane, Pogacar vierde bij rentree

Wielrenner Pavel Sivakov heeft de Ronde van Toscane op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman van Ineos Grenadiers liet in de slotfase zijn medevluchter Richard Carapaz achter. Tadej Pogacar werd in zijn eerste koers sinds het WK begin augustus vierde.

Net als Pogacar maakte ook Carapaz zijn rentree na een periode van afwezigheid. De Ecuadoraan van EF Education-EasyPost brak tijdens de eerste etappe van de Tour de France een knieschijf.

Carapaz en Pogacar reden samen met Sivakov en Felix Grossschartner, ploeggenoot van Pogacar bij UAE Team Emirates, weg tijdens de tweede beklimming van de Monte Serra. Sivakov en Carapaz bleken de sterkste renners in koers, waardoor er twee duo’s ontstonden. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar moest vervolgens ook Grossschartner laten gaan.

Sivakov, die zondag nog tweede werd achter Adam Yates in de GP van Montreal, ontsnapte op 1,4 kilometer van de streep aan de aandacht van Carapaz. Hij hield uiteindelijk een kleine voorsprong over op de finish in Pontedera.