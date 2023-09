Titelverdedigster Klompenhouwer vroeg eruit op WK driebanden

Biljartster Therese Klompenhouwer is op de WK driebanden in de Turkse hoofdstad Ankara al in de kwartfinales uitgeschakeld. De 40-jarige titelverdedigster verloor van Lee Shin-Young uit Zuid-Korea met 30-14. Klompenhouwer won vorig jaar in Heerhugowaard haar vijfde wereldtitel in het driebanden. Ze is ook tienvoudig Europees kampioene.

Mirjam Pruim plaatste zich wel voor de halve finales. Ze versloeg G├╝lsen Degener uit Turkije met 30-12 en neemt het in de halve finales op tegen Lee.

“Ik had het gevoel dat het op een keer moest gebeuren”, zei Klompenhouwer. “Ik speel de laatste maand niet op mijn best. We hebben allemaal wel eens een mindere periode. Die heb ik nu. Maar dat draait wel weer om, daar ben ik zeker van. Ik kom zeker terug.”