Van der Poel vierde in GP Wallonië, zege voor Spanjaard Serrano

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd zijn eerste zege in de regenboogtrui te pakken. Hij eindigde in de GP Wallonië als vierde. De Spanjaard Gonzalo Serrano versloeg na 201,3 kilometer op de citadel in Namen de Belg Dylan Theuns. Kort daarachter werd Jasper De Buyst derde vlak voor de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel reed zijn derde officiële wegwedstrijd sinds hij in Glasgow de wereldtitel veroverde. Hij won de GP Wallonië vorig jaar voor Biniam Girmay. Toen eindigde Serrano als derde.

De renner van Movistar reageerde in de slotkilometer als enige op de aanval van Teuns. Serrano achterhaalde de Belg van Israel – Premier Tech en klopte hem in de sprint. Het is de eerste overwinning in 2023 voor de 29-jarige Spanjaard.