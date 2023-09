Vingegaard pakt tijd maar hoopt nog steeds dat Kuss Vuelta wint

Jonas Vingegaard is ploeggenoot en rodetruidrager Sepp Kuss na de bergetappe op de Angliru in de Vuelta tot op 8 seconden genaderd. Toch hoopt de Deense tweevoudig Tourwinnaar dat de Amerikaan de eindzege pakt in de Ronde van Spanje, zo zei hij bij Eurosport.

Vingegaard kwam vlak achter ritwinnaar en ploeggenoot Primoz Roglic als tweede over de finish in de zeventiende etappe. Kuss had 19 seconden achterstand, maar hield in het algemeen klassement nog een minieme voorsprong over op de Deen. Roglic staat derde op 1.08 minuut.

“De ritzege was ons belangrijkste doel vandaag”, zei Vingegaard. “We zijn 1, 2 en 3 in het klassement gebleven, dus alles is gegaan zoals we wilden. Om eerlijk te zijn ben ik blij dat Sepp nog altijd in het rood staat en hoop ik dat hij de leiderstrui houdt. Ik zou hem graag de Vuelta zien winnen.”

Ook Roglic gunt de Amerikaanse ploeggenoot de zege. “Sepp is erbij geweest in al onze overwinningen in de grote ronden. Hij is de eerste waarvan ik hoop dat hij wint”, zei de 33-jarige Sloveen die blij was om op zo’n beroemde berg de ritzege te pakken.

Roglic liet het kopwerk op de Angliru eerst aan de renners van Bahrain Victorious onder wie Wout Poels. “Ik liet hen rijden totdat ik merkte dat het tempo inzakte, toen heb ik versneld. Op dat punt was het zo zwaar en steil, daar ben ik gewoon mijn eigen tempo gereden.” Kuss kon daar even volgen, maar moest Roglic en Vingegaard later toch laten gaan. “Ik heb tegen hem gezegd, blijf vechten en blijf erin geloven en dan lukt het”, zei de Sloveen.