Volleyballers laten wereldkampioen Italië op EK wankelen

De Nederlandse volleyballers zijn er op het Europees kampioenschap net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales. Het team van bondscoach Roberto Piazza was in Bari dicht bij een stunt tegen Italië, de regerend wereldkampioen en Europees kampioen. In een meeslepende wedstrijd ging Oranje in vijf sets onderuit: 25-19 17-25 16-25 25-23 12-15.

Nederland strandde twee jaar geleden, tijdens het vorige EK, ook in de kwartfinales. Toen was Servië met 3-0 te sterk.

Italië treft in de halve eindstrijd Frankrijk, de regerend olympisch kampioen. Slovenië en Polen staan in de andere halve finale tegenover elkaar.

Nimir Abdelaziz was de grote uitblinker aan de kant van Oranje, dat uitstekend aan de wedstrijd begon en de eerste set overtuigend naar zich toe trok. Italië herstelde zich voor eigen publiek overtuigend en gaf de Nederlandse volleyballers in de tweede en derde set het nakijken. Oranje leek op weg naar een nederlaag in vier sets, maar dankzij een reeks van 5 punten op rij van Abdelaziz, sleepte het er alsnog een vijfde set uit. Daarin nam het team van Piazza zelfs even een voorsprong, maar Italië sloeg op de belangrijke punten toe en voorkwam een verrassende uitschakeling.

Het was de zeventiende keer dat Nederland en Italië op het EK tegenover elkaar stonden. Oranje won vier keer, in 2009 voor het laatst.