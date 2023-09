Waterpoloërs kennen tegenstanders voor belangrijk EK

De Nederlandse waterpolomannen zijn bij de loting voor het EK waterpolo begin volgend jaar in Israël ingedeeld bij Roemenië, Slowakije en Slovenië. De mannen van bondscoach Harry van der Meer moeten in deze groep bij de eerste twee eindigen om de achtste finales te bereiken. Van der Meer spreekt van een ‘interessante loting’ voor zijn jonge team.

Voor de waterpoloërs staat er op het EK (3-16 januari 2024) in Netanya veel op het spel. De Nederlandse mannen kunnen zich hier kwalificeren voor het WK in Doha in februari 2024 waar de laatste tickets voor de Olympische Spelen in Parijs worden verdeeld. Normaliter zou op de Europese titelstrijd een top 9-notering voldoende moeten zijn voor deelname aan het WK.

Na hun wereldtitel van afgelopen zomer in Japan zijn de Nederlandse vrouwen al verzekerd van zowel het WK als de Olympische Spelen. Op het EK in januari in Israël treft de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis in de poulefase Hongarije, Kroatië en Griekenland.

Er wordt gespeeld volgens een nieuw format waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen twee divisies, gebaseerd op de eindrangschikking van het vorige EK. Als de Nederlandse vrouwen in Divisie 1 bij de eerste twee in de poule eindigen, zijn ze direct gekwalificeerd voor de kwartfinales. De nummers 3 en 4 spelen tegen de nummers 1 en 2 van Divisie 2 voor een kwartfinaleplek.

De mannen zijn ingedeeld in Divisie 2 en moeten derhalve in de groepsfase bij de beste twee eindigen om zich te plaatsen voor de achtste finales.