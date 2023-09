Wielrenner Van Hooydonck na ongeval ‘goed naar omstandigheden’

De Belgische wielrenner Nathan Van Hooydonck “communiceert en maakt het goed naar omstandigheden”, heeft zijn ploeg Jumbo-Visma woensdag gemeld. Van Hooydonck (27) veroorzaakte dinsdag in Kalmthout een verkeersongeval nadat hij onwel was geworden achter het stuur. Volgens de eerste berichten was zijn toestand kritiek en werd hij in een kunstmatige coma gehouden.

“Nathan was heel blij om te horen dat Jonas (Vingegaard) dinsdag de rit won in de Vuelta en was diep ontroerd door het feit dat hij de zege opdroeg aan hem”, aldus Jumbo-Visma.

Van Hooydonck reed dinsdag met zijn auto vier andere voertuigen aan nadat hij onwel was geworden. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem, maar raakte niet gewond. In de aangereden voertuigen raakten nog twee mensen lichtgewond, onder wie een kind, liet de politie weten.

Vingegaard won dinsdag de zestiende etappe van de Vuelta en zei na afloop dat hij had willen winnen voor zijn “beste vriend Nathan”. De renners van Jumbo-Visma gaven aan dat ze het nieuws over Van Hooydonck hadden gekregen dat hij wakker was.

De ploeg bevestigde dat later op de avond: “Nathan houdt geen verwondingen over aan zijn ongeval. Zijn gezondheidssituatie is niet kritiek. Verdere medische onderzoeken moeten uitwijzen waarom Nathan tijdens het autorijden onwel werd.”