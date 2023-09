Djokovic gaat volgend jaar vol voor Olympische Spelen

Novak Djokovic ziet de Olympische Spelen van Parijs als een van zijn belangrijkste doelen voor volgend jaar op de tennisbaan. De nummer 1 van de wereld haalde in 2008 brons in Beijing en wist die prestatie in zijn volgende drie pogingen niet te verbeteren. “De Spelen zijn een van de belangrijkste evenementen in de sport. Daar vertegenwoordig je ook je land en het voelt als een enorme eer om mee te doen”, licht Djokovic toe.

De 24-voudig grandslamkampioen houdt rekening met een druk en moeilijk jaar. “Achtereenvolgens spelen we eerst Roland Garros op gravel, dan Wimbledon op gras, dan de Spelen weer op gravel en dan de US Open op hardcourt. Dat wordt lastig voor ons als spelers.”

De 36-jarige Serviër is vier dagen na zijn US Open-winst, zijn derde grandslamtitel van het jaar, alweer in het Spaanse Valencia voor de groepsfase van de Daviscup Finals. “Ik voel me logischerwijs niet okselfris na zoveel wedstrijden. Maar dit voelt als een goede vermoeidheid vanwege mijn succes in de Verenigde Staten.”

Djokovic neemt het met Servië vrijdag in Valencia op tegen gastland Spanje, waar nummer 2 van de wereld Carlos Alcaraz ontbreekt. Zaterdag is Tsjechië de laatste tegenstander.