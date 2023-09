Evenepoel boekt na solo derde etappezege in Vuelta

Remco Evenepoel heeft zijn derde ritzege geboekt in de Vuelta. De 23-jarige Belg van Lotto-Soudal won de achttiende etappe, de laatste bergrit van de Ronde van Spanje. Hij kwam na 178,9 kilometer alleen aan in La Cruz de Linares.

Evenepoel won eerder de derde etappe en droeg drie dagen de rode leiderstrui. Nadat hij in de dertiende etappe ruim 27 minuten had verloren in het algemeen klassement, herstelde hij zich een dag later met de ritzege in de veertiende etappe. Evenepoel is ook de drager van de bergtrui.