Jumbo-Visma koos voor Kuss als leider in laatste bergrit Vuelta

Sepp Kuss is naar eigen zeggen weer een stap dichter bij de eindezege in de Vuelta. De 29-jarige Amerikaan van Jumbo-Visma prees na afloop van de rit zijn ploeggenoten onder wie de nummer twee en drie van het klassement, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, die hem in de rode leiderstrui naar de finish reden in de laatste bergrit. “We hebben als team deze keuze gemaakt”, zei hij.

Kuss liet weten dat er voor deze etappe een verdedigende strategie was gekozen, waar het in de eerdere etappes nog leek alsof de drie Jumbo-renners het onderling gingen uitvechten wie de sterkste was en de leiding ging pakken in de Vuelta. “Dat hebben we binnen het team besloten, met ons drie├źn. We kozen onze tactiek ook in de bergetappe van gisteren naar de Angliru en nu ook na die rit. Die tactiek verandert altijd. Het gaat ook weleens mis, maar dat is menselijk.”

De Amerikaan was na de bergrit vol lof over de hulp van zijn ploeggenoten. “In de laatste ronde naar deze klim deed Jan Tratnik heel goed werk. En daarna reed Jonas een geweldig tempo vanaf de voet. Ik was even bang, want hij is zo sterk, maar hij reed super voor me.”

Kuss benadrukte dat de eindzege, zijn eerste in een grote ronde, nog niet binnen is. “Het komt dichterbij. Morgen is een beetje eenvoudigere rit, maar zaterdag wordt lang en zwaar. We zijn uit de hoge bergen, maar er komen nog lastige stukken aan.”