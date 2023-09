Nederlandse tennissers treffen met VS wereldtop bij Daviscup

Botic van de Zandschulp speelt donderdagmiddag het eerste duel voor Nederland in het Daviscup-duel met de Verenigde Staten. De mondiale nummer 68 treft Tommy Paul, de huidige nummer 13 van de wereld. Het is het tweede duel voor beide landen in de Finals-groep.

Na het duel tussen Van de Zandschulp en Paul speelt Tallon Griekspoor zijn enkelpartij. Met Frances Tiafoe treft ook Griekspoor, de nummer 24 van de wereldranglijst, een zware tegenstander. De Amerikaan staat op plek 11 van de wereldranglijst en bereikte bij de US Open ruim een week geleden nog de kwartfinales. Aansluitend op die wedstrijd spelen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hun dubbelpartij tegen Austin Krajicek en Rajeev Ram.

Nederland zit naast de VS nog met Kroatië en Finland in de poule. Het Nederlandse team, onder leiding van teamcaptain Paul Haarhuis, wist dinsdag met 2-1 af te rekenen met Finland. De Amerikanen wonnen met 2-1 van de Kroaten.