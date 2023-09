Ook Griekspoor verrast in Daviscup, Oranje al zeker van zege op VS

Dankzij een wederom verrassende zege hebben de Nederlandse tennissers afgerekend met de Verenigde Staten in de Daviscup Finals. Tallon Griekspoor won met 6-3 6-7 (7) 7-6 (2) van een gefrustreerde Frances Tiafoe, de nummer 11 van de wereld. Eerder stuntte Botic van de Zandschulp al tegen Tommy Paul, waardoor Oranje met alleen het dubbelspel nog te gaan op 2-0 staat.

Griekspoor staat na een goed jaar zelf op de 24e plek van de wereldranglijst. Op de US Open verloor de beste tennisser van Nederland al in de eerste ronde. Tegen de Fin Emil Ruusuvuori zorgde de kopman dinsdag voor de eerste gewonnen partij van Oranje in de groepsfase van de Finals.

Tegen Tiafoe was Griekspoor sterk op eigen service en al in de tweede game brak hij de Amerikaan. Op zijn tweede setpunt maakte de Nederlander het na een goede opslag af. In de tweede set bleven beide tennissers sterk serveren. Er vielen geen breaks. Tiafoe bleek in de tiebreak uiteindelijk de sterkste.

Griekspoor maakte ook in de derde set weinig fouten. Toen hij zijn tegenstander al in de vierde game wist te breken, leek de Nederlander snel op weg naar de overwinning. Maar Tiafoe brak gelijk terug en werkte op 5-4 ook het eerste wedstrijdpunt weg.

De onverstoorbare Griekspoor nam in de beslissende tiebreak de voorsprong. Op 6-2 protesteerde de Amerikaan bij de scheidsrechter. Toen hij zijn gelijk niet kreeg, sloeg hij vol frustratie met zijn racket op de baan. Dat kwam hem op een tweede waarschuwing te staan, waardoor Griekspoor een punt kreeg en daarmee de wedstrijd won.

De 27-jarige Griekspoor vond het jammer dat “een wedstrijd van hoog niveau” zo moest eindigen. “Ik speelde de hele wedstrijd echt goed. Ik weet niet wat er op het einde gebeurde. Maar dat ik me kan meten met spelers van het niveau van Frances, laat zien dat ik op de goede weg zit.”

Eerder op de donderdag verraste Van de Zandschulp al met een zege in twee sets op Paul, de nummer 13 van de wereld. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop sluiten de dag af met de dubbelspelpartij tegen Austin Krajicek en Rajeev Ram.

Het Nederlandse team wist dinsdag met 2-1 af te rekenen met Finland in de groepsfase. Mocht Nederland bij de eerste twee landen eindigen, waar het wel naar uit begint te zien, dan plaatst de ploeg van captain Paul Haarhuis zich voor de knock-outfase in Malaga. De Amerikanen wonnen eerder met 2-1 van de Kroaten.