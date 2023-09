Tennistoernooi San Diego verder zonder favoriet Jabeur

Ons Jabeur heeft haar favorietenrol op het tennistoernooi van het Amerikaanse San Diego niet kunnen waarmaken. De Tunesische nummer 1 van de plaatsingslijst vloog er na een bye in de eerste ronde bij haar eerste optreden meteen uit. De Russische Anastasia Potapova was in twee sets te sterk voor Jabeur: 6-4 7-6 (4).

Voor de 22-jarige Potapova, de nummer 27 van de wereld, was het haar zesde overwinning op een speelster uit de top 10. Jabeur, het jaar begonnen als nummer 2 van de wereld, staat momenteel zevende. Op de US Open vloog ze er ruim een week geleden in de vierde ronde uit.

Potapova neemt het in de strijd om een plaats in de halve finales op tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, de winnares van de Australian Open in 2020.

De Fran├žaise Caroline Garcia, als tweede geplaatst, voegde zich wel bij de laatste acht. Tegen de Amerikaanse Sloane Stephens nam ze revanche voor een nederlaag vorige maand in Cincinnati. Garcia won nu in drie sets (6-3 3-6 6-1) en krijgt ook in de kwartfinales een tegenstander uit de VS: Danielle Collins.