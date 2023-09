Van de Zandschulp stunt met Daviscupzege op Amerikaan Paul

Botic van de Zandschulp heeft donderdag in het eerste duel met de Verenigde Staten bij de Daviscup Finals verrassend met 7-6 (2) 6-2 gewonnen van Tommy Paul. Daarmee staat Nederland nu 1-0 voor in de tweede groepswedstrijd.

De naar de 68e plek afgezakte Veenendaler toonde na een matige periode weer eens zijn beste tennis. Hij serveerde goed, maakte weinig fouten en zette Paul, de nummer 13 van de wereld, continu onder druk met harde slagen. Ook in de servicegames van de Amerikaan zat Van de Zandschulp er regelmatig dichtbij, al vielen er in de eerste set geen breaks. Op 5-5 kwam de Nederlander in zijn eigen game nog op 0-30, maar daar serveerde hij zich knap onderuit. Uiteindelijk domineerde hij in de tiebreak: 7-2.

In de tweede set veranderde er weinig aan het spel van Van de Zandschulp. Met hard en variërend tennis hield hij de druk op Paul, die daardoor meer meters moest maken dan de Nederlander. Dat leidde tot een break op 2-2 in het voordeel van de Nederlander, die hij niet meer weggaf. Na nog een break sleepte hij de tweede set binnen. Na afloop reageerde Van de Zandschulp opgelucht: “Het is een zwaar seizoen en ik denk dat ik vijf maanden geleden voor het laatst zo goed speelde als vandaag. Ik hoop dat met deze voorsprong de druk ook wat wegneemt bij Tallon”, waarmee hij vooruitblikte op de volgende wedstrijd in de groep.

Tallon Griekspoor speelt donderdag namelijk nog tegen Frances Tiafoe, die bij de US Open ruim een week geleden nog de kwartfinales bereikte. Na die enkelpartij spelen Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop nog hun dubbelpartij tegen Austin Krajicek en Rajeev Ram.

Bij Nederland zitten naast de VS ook Finland en Kroatië nog in de groep. De Nederlandse tennissers versloegen de Finnen eerder al met 2-1, terwijl de Amerikanen afrekenden met Kroatië. Zaterdag en zondag worden de laatste groepswedstrijden gespeeld.