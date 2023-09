Wereldkampioen Van der Poel twijfelt over resterend wegprogramma

Mathieu van der Poel twijfelt of hij de komende weken nog op de weg actief zal zijn. De wielrenner van Alpecin-Deceuninck wilde in eerste instantie na het behalen van de wereldtitel op de weg in Glasgow stoppen met zijn wegseizoen, maar besloot later alsnog enkele koersen in zijn agenda te plaatsen. “Ik rijd niet meer zo makkelijk rond als eerder dit seizoen. Dan kan je wel hopen dat je koers per koers beter wordt, maar dat lukt voorlopig ook niet”, zei hij tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad na de GP de WalloniĆ«.

Van der Poel werd op 6 augustus wereldkampioen en had op dat moment verder geen koersen meer op het programma staan. Later besloot hij alsnog enkele wedstrijden uit te kiezen. Zo reed hij woensdag in WalloniĆ« waar hij als vierde eindigde. “Het is natuurlijk al een fantastisch maar lang seizoen voor mij geweest. Sinds het WK veldrijden in januari ben ik bijna ononderbroken bezig geweest”, vertelde hij. Op zijn programma staan nog de Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober), maar Van der Poel twijfelt. “Parijs-Tours vind ik een van de mooiere wedstrijden van het seizoen, daarom wilde ik er ook rijden. Maar als het niet beter wordt, weet ik het niet. Misschien is het dan wel beter om te rusten en mij voor te bereiden op het crossseizoen.”

Wel neemt hij op 23 september deel aan het olympisch testevent op de mountainbike. Van der Poel wil volgend jaar ook op dat onderdeel meedoen in Parijs. “Het testevent wil ik zeker nog doen. Gewoon om het gevoel op de mountainbike nog eens te hebben en omdat ik richting Spelen absoluut het parcours wil kennen.” Van der Poel ging bij de mountainbikewedstrijd op de WK al na enkele minuten onderuit en moest opgeven.