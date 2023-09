Wielrenner Hirschi klopt Sivakov in Coppa Sabatini

De Zwitser Marc Hirschi heeft de Coppa Sabatini gewonnen, een eendaagse wielerkoers in Italië. De renner van UAE Team Emirates versloeg na 198,9 kilometer medevluchter Pavel Sivakov uit Frankrijk. Hirschi’s ploeggenoot Tadej Pogacar uit Slovenië werd in Peccioli op ongeveer 20 seconden derde.

Voor Hirschi is het de zesde overwinning van 2023. De Zwitser viel met nog 37 kilometer te gaan op een klimmetje aan. Hij kreeg gezelschap van de van oorsprong Russische Fransman Suvakov, die een dag eerder nog de Ronde van Toscane had gewonnen. Die wedstrijd schreef Hirschi vorig jaar nog op zijn naam. Het tweetal bleef vooruit. De achtervolgende groep, met daarin Hirschi’s ploeggenoot Pogacar, kon het gat niet meer dichten.

In de steile slotkilometer probeerde Sivakov een keer Hirschi achter te laten, maar de Zwitser zat meteen weer in het wiel. De 25-jarige renner van UAE won de sprint gemakkelijk en volgt de Colombiaan Daniel Felipe Martínez op, die vorig jaar de beste was.