Wielrensters Vigie en Geurts naar Jumbo-Visma

Het vrouwenteam van wielerploeg Jumbo-Visma heeft voor volgend seizoen twee rensters aangetrokken. Het gaat om de Française Margaux Vigie en Mijntje Geurts uit het Brabantse Luyksgestel.

Vigie (28) reed het afgelopen seizoen voor de ploeg Lifeplus Wahoo. Ze begon pas laat met wielrennen en rijdt pas sinds 2020 wedstrijden op de weg. “Inmiddels ben ik helemaal thuis in het peloton”, zegt de Française, die een voorliefde heeft voor de voorjaarsklassiekers. “Het is mijn droom om Parijs-Roubaix eens te winnen. Daarnaast wil ik graag beter worden op langere klimmetjes zodat ik het team kan helpen in etappekoersen.”

Geurts (19) ontdekte dat ze talent had tijdens een dikkebandenrace in haar woonplaats Luyksgestel. Ze belandde via Wielervereniging Schijndel in 2022 bij de Belgische profploeg Lotto-Soudal, die dit jaar verder ging als Lotto Dstny. Geurts mikt op wedstrijden als de Strade Bianche en de Amstel Gold Race. “Ik heb nog veel te leren en ik kan nog veel groeien. Ik hoop me in de toekomst ook te laten zien als klassementsrenster.”