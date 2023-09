Berisping voor Red Bull-adviseur Marko na uitspraken over Pérez

Autosportfederatie FIA heeft Helmut Marko, topadviseur van Red Bull, een officiële waarschuwing gegeven naar aanleiding van zijn uitspraken over coureur Sergio Pérez.

Begin september ging de 80-jarige Marko in gesprek met Oostenrijkse media in op de wisselvallige prestaties van de ploeggenoot van Max Verstappen. Hij meende dat die kwamen door de Mexicaanse afkomst van Pérez. Daardoor zou hij minder gefocust zijn.

Marko bood later zijn excuses aan Pérez aan. Voor de Mexicaan, momenteel ruim achter Verstappen tweede in het algemeen klassement, was daarmee de kous af.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton haalde donderdag nog uit naar Marko door te stellen dat zijn uitspraken onacceptabel waren en dat excuses alleen niet voldoende zouden zijn.