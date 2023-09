Djokovic helpt Servië aan zege op Spanje in Daviscup Finals

Novak Djokovic heeft Servië in de Daviscup Finals aan een onoverbrugbare 2-0-voorsprong geholpen tegen gastland Spanje. De nummer 1 van de wereld versloeg in zijn eerste wedstrijd sinds de gewonnen finale van de US Open Alejandro Davidovich Fokina met 6-3 6-4.

Eerder op vrijdag was de Serviër Laslo Djere met 6-4 6-4 te sterk voor Albert Ramos-Viñolas. De Spanjaard Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 2, ontbreekt in Valencia.

Djokovic won zondag in New York nog de finale van de US Open van de Rus Daniil Medvedev. De 24-voudig grandslamkampioen bekende een dag voor de ontmoeting met Spanje dat hij ook “niet okselfris” was na een druk jaar.

Van enige vermoeidheid leek echter weinig sprake in de eerste set van zijn partij tegen Davidovich Fokina. De Serviër won zijn eigen servicegames relatief gemakkelijk en brak zijn tegenstander na een lange achtste game, waarna hij de set eenvoudig afmaakte. Davidovich Fokina nam in de tweede set nog wel een 1-3-voorsprong, maar Djokovic draaide met twee breaks de set weer om.

Servië en Spanje vormen een groep met Tsjechië en Zuid-Korea. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales in november in Málaga.