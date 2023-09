Italiaanse renner Ballerini keert terug bij Astana

Davide Ballerini keert terug naar de Kazachse wielerploeg Astana Qazaqstan. De Italiaanse sprinter vertrekt na dit jaar bij Soudal Quick-Step. Hij heeft bij Astana een contract getekend voor één seizoen.

De 28-jarige Ballerini reed in 2019 ook voor Astana. “Davide is een echte prof, een sterke renner en een echte teamspeler”, aldus manager Alexandr Vinokoerov. “We hebben in 2019 een mooi seizoen gehad en ik ben blij dat hij terugkeert als nog sterkere en gemotiveerde renner.”

Ballerini is aan zijn vierde seizoenen bij Soudal Quick-Step bezig. Hij won bij de Belgische ploeg onder meer Omloop Het Nieuwsblad in 2021.