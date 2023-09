Lohuis jaagt met volleybalsters olympische droom na

De Nederlandse volleybalsters beginnen zaterdag hun jacht op deelname aan de Olympische Spelen. In het Chinese Ningbo liggen voor de acht deelnemende teams twee tickets klaar voor het toernooi van Parijs 2024. Zoals voor veel sporters hebben de Spelen ook voor middenspeelster Juliët Lohuis iets magisch. “Ik keek altijd naar alle sporten”, vertelt de net 27 geworden Twentse vanuit China.

Die verjaardag vierde ze maandag in Japan, waar de ploeg de tijd tussen het EK en het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) verbleef. “We hadden toevallig net die dag een etentje vanwege onze bronzen plak op het EK. Voor mij was er nog een lekker dessert als cadeau.”

Nog geen twee weken geleden veroverden de Oranjevrouwen in Brussel brons door in de ’troostfinale’ Italië te verslaan. Het was de eerste medaille op een groot toernooi sinds het EK-zilver van 2017, toen Jamie Morrison de bondscoach was. De Amerikaan werd eind 2019 ontslagen waarna de ploeg onder diens opvolger Gianni Caprara strandde op het OKT in eigen land. Met Avital Selinger als bondscoach leverde het WK in eigen land vorig jaar ook niet het gewenste resultaat op.

Onder de Duitser Felix Koslowski toonde Oranje op het EK nieuw elan. “Ons spel is veranderd. We zijn iets sneller gaan spelen”, legt Lohuis uit, zonder dat ze Selinger wil afvallen. “Ik heb zeker veel geleerd van hem. Maar we hadden in die tijd meer potentie dan eruit kwam.”

Niet dat het op het EK meteen goed liep. “Ik was over de eerste week helemaal niet tevreden, zeker niet over mijn eigen spel. Maar we groeiden. Die nederlaag tegen Servië in de halve finales deed zeer, maar dankzij het brons vergeet je dat een beetje.”

Het lijkt, zegt Lohuis, sowieso al weer een maand geleden dat er in Brussel nog snel een drankje werd gedaan om de overwinning op Italië te vieren. “De meesten van ons gingen snel naar huis. Ik ben ook naar mijn ouders in Oldenzaal gegaan. We hadden twee dagen vrij, maar daarna vlogen we alweer naar Japan.”

Het is het leven van een topvolleybalster, die hoopt dat ze na het OKT nog een paar dagen vrij heeft voordat ze zich weer bij haar club in Italië (Casalmaggiore) moet melden. “We hebben een week getraind op het trainingscentrum van de Japanse ploeg, waar we ook heel wat sets tegen hebben gespeeld. Het idee was het ritme van het EK vast te houden. Ik denk dat dat gelukt is.”

Nu volgen zeven wedstrijden in negen dagen, te beginnen met het duel met Canada (zaterdag, 10.00 uur Nederlandse tijd).