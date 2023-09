Schaats- en wielerteams Jumbo-Visma per 2024 uit elkaar

De schaats en wielerploegen van Team Jumbo-Visma gaan vanaf 1 januari 2024 uit elkaar. Dat maakte coach Jac Orie van de schaatsploeg vrijdag in Rotterdam bekend. “Het wielerteam is steeds internationaler geworden, waardoor het beter is om uit elkaar te gaan”, lichtte Orie toe.

Het schaatsteam gaat verder onder leiding van Orie en Sven Kramer. Orie houdt de leiding over de sporttechnische kant, Kramer gaat de zakelijke kant doen. De wielerploeg (Blanco Pro Cycling) gaat verder onder leiding van Richard Plugge.

Jumbo, dat eerder bekend heeft gemaakt te willen stoppen als hoofdsponsor, blijft bij beide ploegen gedurende drie jaar betrokken als ‘founding partner’. Jumbo is in ieder geval in het komende seizoen nog hoofdsponsor van de schaatsploeg. “Zo is de continu├»teit gewaarborgd voor het team”, zei Kramer.

De gecombineerde schaats- en wielerpoeg bestond sinds najaar 2014, destijds onder de naam LottoNL-Jumbo. In 2019 veranderde de naam van de ploeg in Jumbo-Visma.

“In 2014 zijn we aan een uniek concept begonnen: een oer-Hollandse sportploeg die 365 dagen zichtbaar is”, zei Orie. “Deze samenwerking heeft ons veel gebracht: de schaatsploeg kon zijn positie in de wereldtop behouden en de wielerploeg behoort sinds enkele jaren eveneens tot de wereldtop. De successen op de fiets zorgden ervoor dat de wielerploeg zich steeds internationaler ging profileren, waarmee het ‘oer-Hollandse’ element in de samenwerking minder nadrukkelijk naar voren kwam.”

“De wielerploeg heeft inmiddels een veel internationalere focus en aantrekkingskracht gekregen nu we tot de beste wielerploegen ter wereld behoren”, zegt Plugge. “Dat maakt dat de zoektocht naar de invulling van het hoofdsponsorschap voor beide partijen verschillend is. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor de toekomst van beide ploegen aantrekkelijker is om zelfstandig verder te gaan.”