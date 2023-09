Toernooi in Brisbane na drie jaar terug op tenniskalender

Het toernooi in Brisbane keert terug op de tenniskalender. Dat heeft de Australische tennisbond bekendgemaakt. Het evenement in de Australische kustplaats was sinds 2009 een belangrijk voorbereidingstoernooi op de Australian Open, maar werd in 2020 geschrapt.

Brisbane International, zoals het toernooi heet, start dit jaar op 31 december en eindigt op 7 januari. Dit jaar is er een prijzenpot van omgerekend 2 miljoen euro te verdelen, een record voor het toernooi in Brisbane.

Voormalig nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty is blij dat het evenement dit jaar terugkeert. “De spelers komen hier graag, ze houden van de sfeer. Voor mij is het ook een baan waar ik mooie herinneringen aan heb”, aldus de inmiddels gestopte Australische.

Verschillende grote namen gingen in Brisbane al eens met de titel aan de haal. Zo wonnen Roger Federer, Serena Williams, Andy Murray en Maria Sjarapova er al eens. Bij de mannen was Kei Nishikori de laatste winnaar, terwijl Karolina Pliskova bij de vrouwen de laatste editie pakte.