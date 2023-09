Tribune Olympisch Stadion Sydney vernoemd naar Cathy Freeman

Een tribune in het Olympisch Stadion in Sydney wordt vernoemd naar Cathy Freeman. De Australische atlete groeide uit tot het sportieve boegbeeld van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australiƫ. Tijdens de openingsceremonie van de Spelen in 2000 in eigen land mocht Freeman de vlam ontsteken en won de gouden medaille op de 400 meter.

Freeman zei zich vereerd te voelen dat haar naam wordt verbonden aan een tribune in het stadion. “Ik heb zoveel mooie herinneringen in dit stadion. Het heeft een speciale plek in mijn hart. Dat zal nooit meer verdwijnen”, aldus de 50-jarige Freeman. “Ik hoop dat mijn verhaal jongens en meisjes kan blijven inspireren.”

Freeman behaalde bij de Spelen als eerste Aboriginal een olympische titel. Bij de Spelen in 1996 in Atlanta won ze zilver op de 400 meter en werd twee keer wereldkampioen op deze afstand.