Verstappen kent rommelige eerste training in Singapore

Max Verstappen heeft vrijdag tijdens de eerste vrije training op het stratencircuit van Singapore de derde tijd gereden. De Red Bull-coureur klokte na een rommelige training een tijd van 1.33,476. Charles Leclerc van Ferrari klokte met 1.33,350 redelijk verrassend de beste tijd, terwijl zijn teamgenoot Carlos Sainz daar net iets achter zat.

Met een temperatuur van 32 graden was het warm in Singapore. Verstappen koos net als het gros van het veld in het begin voor de harde band. De Nederlander, die in aanloop naar dit weekend wat twijfels had over zijn kansen, kende hier en daar wat problemen. Zo gaf hij via de boardradio aan problemen te hebben met de grip op de weg en kampte hij zo nu en dan met stuurproblemen. Ondertussen moest Verstappen net als de rest ook nog een overstekende leguaan omzeilen.

Na de overstap op de softband veranderde de situatie voor de Nederlander. Binnen korte tijd reed Verstappen richting de derde tijd, al lag het op het Marina Bay Circuit erg dicht bij elkaar. De eerste tien tijden lagen uiteindelijk binnen een seconde van elkaar.

Later op vrijdag is er nog een tweede vrije training. De derde training en de kwalificatie zijn op zaterdag. Als Verstappen zondag de Grote Prijs wint is dat zijn elfde overwinning op rij en zijn eerste ooit in Singapore.