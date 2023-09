Werk voor Verstappen en Red Bull na trainingsdag in Singapore

Ferrari heeft vrijdag een goede indruk achtergelaten op het circuit in Singapore. Carlos Sainz (1.32,120) en Charles Leclerc (1.32,138) klokten de twee beste tijden bij de tweede vrije training en deden het eerder op de dag ook al goed. Verstappen reed slechts de achtste tijd en klokte 1.32,852. Daarmee kwam hij net achter teamgenoot Sergio Pérez.

De Nederlander kende geen vlekkeloze dag op het Marina Bay Circuit, waar zondag de Grote Prijs wordt verreden. Tijdens de tweede vrije training was de regerend wereldkampioen niet helemaal tevreden. Zo moest hij bijvoorbeeld noodgedwongen naar binnen om wat mankementen aan zijn auto te verhelpen.

Ook andere coureurs kampten met problemen. Zo had Alexander Albon met zijn Williams motorpech, tikte Lance Stroll de muur aan en klaagde Pérez over een zwenkende bolide in de bochten.

Voor Red Bull en Verstappen lijkt er dus nog werk aan de winkel dit weekend, want ook bij de eerste vrije training liep niet alles op rolletjes. In aanloop naar dit weekend liet Verstappen al doorschemeren te twijfelen over zijn winkansen in de stadstaat. “We zijn hier niet zo competitief als op andere circuits”, zei hij donderdag.

Zaterdag staat er nog een derde vrije training op de planning die gevolgd wordt door de kwalificatie. Als Verstappen zondag de GP zou winnen is dat zijn elfde overwinning op rij en zijn eerste ooit in Singapore.