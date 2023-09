De wereldkampioenschappen veldlopen worden volgend jaar februari niet in Kroatië gehouden. World Athletics heeft het mondiale evenement weggehaald uit Medulin en Pula omdat de voorbereidingen onvoldoende zijn.

De atletiekfederatie zegt in onderhandeling te zijn over een andere locatie in Europa. De wereldtitelstrijd wordt nu in maart gehouden om de nieuwe organisatoren iets meer tijd te geven.

Dit jaar werden de WK veldlopen gehouden in het Australische Bathurst.