Finland verslaat VS en is met Nederland door in Daviscup Finals

De tennissers van Finland hebben voor een verrassing gezorgd door zich na Nederland in de groepsfase van de Daviscup Finals te plaatsen voor de kwartfinales. Emil Ruusuvuori bracht Finland in het Kroatische Split op 2-0 tegen de Verenigde Staten, nadat Otto Virtanen de eerste partij had gewonnen. Finland komt daarmee op twee zeges, omdat het vrijdagavond ook gastland Kroatië had verslagen.

De Nederlandse tennissers waren door de zege van Finland op Kroatië al zeker van een plaats in de kwartfinales van de Daviscup in het Spaanse Málaga. Nederland had dinsdag met 2-1 gewonnen van Finland en donderdag ook de Amerikaanse tennissers met 2-1 verslagen. Het team van captain Paul Haarhuis sluit zondag de groep af tegen het uitgeschakelde gastland.

Virtanen won de eerste partij tegen de VS in drie sets van Mackenzie McDonald: 7-6 (5) 1-6 7-6 (7). De Finse nummer 125 van de wereldranglijst was na ruim tweeënhalf uur te sterk voor McDonald die op plek 39 staat. Ruusuvuori, de nummer 57 van de ranking, won daarna in twee sets van Tommy Paul, die dertiende staat: 7-6 (1) 6-4.