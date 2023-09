Laros loopt bij Diamond League Nederlands record op Engelse mijl

Niels Laros heeft bij de Diamond League Finale in het Amerikaanse Eugene het Nederlands record op de Engelse mijl (1609 meter) verbeterd. De 18-jarige atleet kwam binnen in 3.48,93 en was daarmee ruim sneller dan de Nederlandse toptijd van Gert-Jan Liefers uit 2003. Die stond op 3.51,39.

Laros eindigde als negende. De overwinning ging naar de Noor Jakob Ingebrigtsen. Hij bleef met 3.43,73 nipt boven het wereldrecord van 3.43,13. De Noor hield de Amerikaan Yared Nuguse met een eindsprint net achter zich (3.43,97). De Brit George Mills werd derde.