Opgeluchte Kuss heeft eindzege Vuelta bijna definitief binnen

Sepp Kuss was opgelucht nadat hij de laatste lastige bergetappe in de Vuelta goed had doorstaan. De Amerikaan van Jumbo-Visma heeft de eindzege in Spanje voor het grijpen met alleen nog de laatste vlakke etappe rondom Madrid van zondag. Zijn rode leiderstrui kwam niet in gevaar in de twintigste etappe, die werd gewonnen door Wout Poels.

Kuss kwam samen met ploeggenoten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, de nummers 2 en 3 uit het algemeen klassement, achterin de groep met klassementsrenners over de finish, op ruim 10 minuten van de ritwinnaar. Het drietal vierde de op handen zijnde eerste eindzege in een grote ronde van de Amerikaan al een beetje. “Dat was een superspeciaal moment. Dat je zo relaxed de laatste kilometer van een bergetappe kunt rijden met twee teamgenoten, is heel cool”, vond Kuss. “Ik kan het nog niet helemaal beseffen.”

Achter de finish vierde Kuss het ook met zijn familie. “Dat is het meest speciale, om het met hen te vieren. Daar doe je het allemaal voor”, aldus de wielrenner die eerder dit jaar al belangrijk was bij de eindzege van Roglic in de Giro d’Italia en van Vingegaard in de Tour de France. De Amerikaan had een aandeel in alle eindoverwinningen in de grote wielerrondes van Jumbo-Visma in de afgelopen jaren; de drie zeges van de Sloveen in de Vuelta, de twee van de Deen in de Tour en de eerdergenoemde Giro-zege van Roglic.

Kuss heeft in het algemeen klassement 17 seconden voorsprong op Vingegaard en 1.08 minuut op Roglic. De twee ploeggenoten verdedigden in de laatste drie etappes de leiderstrui van de Amerikaan. “Op de laatste klim deed Primoz veel werk voor me en ook op het laatste vlakke stuk samen met Jonas” zei Kuss. “Dat is iets wat ik me nooit had kunnen voorstellen.”