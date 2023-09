Sprinter Bol opnieuw tweede in Ronde van Slowakije

Cees Bol is er opnieuw net niet in geslaagd een ritzege te boeken in de Ronde van Slowakije. Net als donderdag in de tweede etappe hield de Belg Tim Merlier de Nederlander van wielerploeg Astana achter zich. De vierde etappe voerde van Prievidza naar Nitra over 149 kilometer.

Voor de 30-jarige Merlier, de sprinter van Soudal Quick-Step, was het al zijn elfde overwinning van het seizoen. Hij kreeg in de voorbereiding van de massasprint nog de hulp van klassementsleider Rémi Cavagna waarna hij Bol en de Italiaan Luca Colnaghi achter zich hield. De Fransman Cavagna heeft met nog één etappe te gaan meer dan 2 minuten voorsprong op de Zwitser Stefan Küng. De Nederlander Milan Vader staat vierde.