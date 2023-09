Tennisster Rus begint toptoernooi Guadalajara tegen Sasnovitsj

Tennisster Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van het WTA1000-toernooi van Guadalajara op tegen de Russische Aliaksandra Sasnovitsj. Het wordt haar eerste optreden in het enkelspel sinds haar uitschakeling op de US Open. Daar verloor ze in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys.

Met die nederlaag kwam een einde aan de opmars van Rus op de wereldranglijst. Na toernooiwinst in Hamburg bereikte ze voor het eerst de top 50 van de wereld. Momenteel staat Rus 47e. Haar tegenstandster in de Mexicaanse stad valt net buiten de top 100. Beide speelsters troffen elkaar eenmaal eerder. In 2020 was Sasnovitsj in een wedstrijd uit de Fed Cup in drie sets te sterk voor de nu 32-jarige speelster uit Monster.

Een WTA1000-toernooi is de op een na hoogste categorie en valt net onder de grandslams. Mocht Rus winnen dan neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Française Caroline Garcia. De nummer 3 van de plaatsingslijst heeft een bye in de eerste ronde.