Tennisster Demi Schuurs staat voor het eerst in haar loopbaan in het hoofdtoernooi van het enkelspel op de WTA Tour. De 30-jarige Nederlandse, specialiste in het dubbelspel, was zaterdag in de tweede en laatste ronde van de kwalificaties in Guadalajara te sterk voor de Amerikaanse Elvina Kalieva. Het werd 6-1 6-3.

Naast Schuurs doet met Arantxa Rus nog een Nederlandse mee aan het hoofdtoernooi in Guadalajara.