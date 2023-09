Tennissters Kenin en Krejcikova in finale San Diego

De finale van het tennistoernooi van San Diego gaat tussen de Amerikaanse Sofia Kenin en de Tsjechische Barbora Krejcikova. Beide tennissters hadden drie sets nodig om de eindstrijd te bereiken.

Kenin, winnares van de Australian Open in 2020 maar inmiddels afgezakt naar de 93e plaats op de wereldranglijst, was net te sterk voor haar landgenote Emma Navarro: 6-2 5-7 6-4. Krejcikova, dertiende op de wereldranglijst, schakelde de Amerikaanse Danielle Collins uit: 3-6 7-5 6-2. De Tsjechische won in 2021 het grandslamtoernooi op Roland Garros.

Kenin kan in San Diego haar zesde toernooioverwinning boeken, de eerste na haar zege bijna drie jaar geleden in Guangzhou. Krejcikova gaat voor haar zevende titel. Dit jaar won ze het toernooi van Dubai waar ze in de finale de Poolse Iga Swiatek versloeg.