Turnster Visser ook de sterkste bij tweede WK-kwalificatie

Turnster Naomi Visser heeft in Rotterdam de tweede kwalificatiewedstrijd voor de WK gewonnen. Visser kwam, ondanks een grote fout op balk, tot een totaal van 53,717 punten. Daarmee hield ze Eythora Thorsdottir (53,067) en Sanna Veerman (52,950) achter zich. Vera van Pol eindigde met 52,800 nipt als vierde.

Nederlands meerkampkampioene Visser, die eerder ook al de eerste kwalificatie won, zette met 13,667 punten de hoogste score neer op vloer. Thorsdottir nam een val mee op balk, maar was op de overige drie toestellen stabiel. Veerman turnde een meerkamp zonder grote fouten en was met 14,433 punten de sterkste aan brug.

Europees balkkampioene Sanne Wevers kwam op balk ten val met haar vrije overslag, maar turnde desondanks naar de hoogste dagscore (13,300) op dat toestel. Op brug ging Wevers twee keer onderuit en kwam niet verder dan 9,600 punten.

“Vandaag ging het gewoon niet”, zei Wevers. “Ik weet niet waarom, ik zat niet helemaal in de focus. Natuurlijk turn ik ook niet hele makkelijke programma’s. De lat leg ik voor mezelf vrij hoog. Balk is wel echt heel stabiel. Ik weet ook niet waarom ik die fout maakte vandaag. Brug is gewoon heel uitdagend, dat geef ik eerlijk toe. Ik turn daar een oefening op de max van mijn kunnen. Ik train gewoon lekker door en trek niet te veel conclusies na één dag waarop het niet lukt. Ik zit in een mooi proces.”

Elze Geurts, die twee weken geleden nog op de derde plek eindigde, moest de wedstrijd vlak na de start van het derde toestel (vloer) staken. Geurts kampte met buikgriep.

De WK-ploeg wordt binnenkort bekendgemaakt. Er mogen vijf turnsters en een reserve naar de WK. “Het wordt zeker moeilijk. Ze zitten heel erg dicht bij elkaar”, zei bondscoach Jeroen Jacobs. Jacobs neemt volgens de kwalificatieprocedure in ieder geval drie meerkampsters mee naar Antwerpen. De andere twee plekken worden ingevuld op basis van aanwijsplekken. “Maar we gaan nu kijken naar wat potentieel het beste team is.”

De WK vinden van 30 september tot 8 oktober plaats in België. Doelstelling van de Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende rechtstreekse teamplaatsing voor de Olympische Spelen af te dwingen.