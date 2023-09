Twee reprimandes voor Verstappen, maar geen gridstraf

Max Verstappen heeft na afloop van de voor hem dramatische kwalificatie van de Grote Prijs van Singapore twee reprimandes gekregen. De regerend wereldkampioen van Red Bull is er echter zonder gridstraf vanaf gekomen. Daardoor start hij zondag vanaf de elfde positie in de race op het stratencircuit in Singapore.

Verstappen moest zich na de kwalificatie voor drie onderzoeken melden bij de stewards. Zo zou hij andere wagens hebben opgehouden bij het uitgaan van de pitsstraat. Daar kreeg hij een berisping voor, zijn eerste van het seizoen. De tweede reprimande was voor het hinderen van Yuki Tsunoda van AlphaTauri. Een derde reprimande voor de wereldkampioen bleef uit, nadat Williams-rijder Logan Sargeant had verklaard dat hij niet vond dat Verstappen een fout had gemaakt.

De Red Bull-coureur zag zijn kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit volledig mislukken. Hij slaagde er in Q2 niet in zich bij de beste tien wagens te rijden. “Dit is geen goed weekend voor ons geweest tot dusverre”, liet hij via het team weten. “De kwalificatie was hectisch. Ik kon niet laat en hard remmen. Ik heb ook moeite met de langzame bochten. Het is heel moeilijk inhalen op het stratencircuit in Singapore, dus ik verwacht er ook niet veel van morgen.”

Verstappen leek zich er al bij neer te leggen dat hij geen elfde overwinning op rij gaat behalen in de race van zondag. “We hebben zo veel succesvolle weekenden gekend dit jaar. We kunnen trots zijn wat we allemaal bereikt hebben. Het is belangrijker dat we begrijpen wat er dit weekend verkeerd gaat.”